Liberálové v Evropském parlamentu se rozhodli podpořit von der Leyenovou do čela Evropské komise

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Liberální frakce Obnova Evropy dnes večer v tajné volbě podpoří kandidaturu Němky Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise. Na twitteru to oznámil Dacian Ciolos, šéf třetí největší politické skupiny v europarlamentu poté, co o svém postoji odpoledne frakce diskutovala. Von der Leyenová má už jistou podporu lidoveckých europoslanců z EPP.