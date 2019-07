Von der Leyenová má Evropu v krvi. Nad volbou ale visí stín, komentuje tisk

"V Ursule von der Leyenové bude na čele Komise poprvé stát žena. Rodilá Bruselanka mluví plynně anglicky a francouzsky a jako ministryně obrany pomáhala rozpracovat myšlenku společné evropské obranné politiky. Von der Leyenová má skutečně evropskou identitu, je podporovaná hlavami států a šéfy vlád na severu, jihu, východě a západě," píše list Hannoversche Allgemeine Zeitung, podle něhož je možné, že unie ještě nikdy neměla tak moderní a silné vedení.

"Nakonec žádná špatná volba," míní i deník Flensburger Tageblatt, podle něhož von der Leyenová může znovu přiblížit země východní Evropy středu EU a může také pomoci zabránit tomu nejhoršímu při brexitu. Bude také schopna adekvátně reagovat na Spojené státy, je přesvědčen list.

"Von der Leyenová má Evropu v krvi, to nedokázala v úterý poprvé. Může být správnou ženou pro tuto práci," píše i deník Badische Neueste Nachrichten. "Ale to vše nemění nic na tom, že její volba zůstává těžko stravitelná." Západoněmecký list tak naráží na to, že se pro von der Leyenovou hlavy států a šéfové vlád zemí EU rozhodli navzdory tomu, že nevedla žádnou z kandidátek do Evropského parlamentu a dokonce ve volbách vůbec nekandidovala.

Jeez - standing ovation for #UrsulaVonDerLeyen who won in an election against herself by - wait for it - 9 votes. Craven pic.twitter.com/t1L0cOfoqV