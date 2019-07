Evropský tisk propírá von der Leyenovou, útok přišel z Maďarska

"Ursula von der Leyenová bude muset uspokojit poptávku po někom, kdo bude stavět mosty. Časy, kdy EU řídila neformální velká koalice konzervativců a sociálních demokratů, už jsou pryč. Nové většiny jsou mnohem křehčí," uvedl v komentáři švýcarský list Tages-Anzeiger. Podle něj toho von der Leyenová europoslancům mnoho slíbila, nebude ale schopna splnit nic, pokud nebude mít podporu členských států a europarlamentu. "Zdá se ovšem, že kompromis se v poslední době stal spíše nadávkou," upozornil list. Bez kompromisů podle něj hrozí von der Leyenové, že se stane předsedkyní komise bez většího vlivu a moci.

Také dánský list Jyllands-Posten v dnešním komentáři uvádí, že von der Leyenová bude ve své nové funkci muset hledat především kompromisy. "Je kompetentní, spolehlivá a je pokračovatelkou německé tradice umění kompromisu," napsal list. To, že byla německá politička do čela EK zvolena tak těsně, podle listu Jyllands-Posten vypovídá spíše než o jejích kvalitách o tom, jak hluboce je EU roztříštěná. "Na novou předsedkyni čeká teď velký úkol: sbírat, sjednocovat a udávat kurz, který si zaslouží přívlastek evropský," dodal.

Také nizozemský list De Volkskrant upozorňuje na skutečnost, že von der Leyenovou podpořilo 383 europoslanců, tedy jen o devět víc než bylo minimálních 374. "Těsná většina, které se možná podařilo dosáhnout jen díky euroskeptikům a britským poslancům, kteří brzy odejdou, oslabuje výchozí pozici (von der Leyenové)," napsal list.

Podle rakouského listu Der Standard nebylo rozhodnutí podpořit von der Leyenovou pro řadu poslanců vůbec lehké. "Stín kuloárové politiky, která tomu předcházela, se bude nad jejím předsednictvím vznášet ještě dlouho," napsal.

Na tom, jakou bude Ursula von der Leyenová předsedkyní Evropské komise, se evropské listy příliš neshodují. Podle italských novin Corriere della Sera by mohla být i vzhledem k zemi, ze které pochází, velmi silnou postavou evropské politiky. "Možná bude jednat samostatněji než řada jejích předchůdců," napsal list. Podle něj k síle von der Leyenové přispěje i to, že v její osobě se do čela komise dostane poprvé žena.

"Má velký talent, pokud jde o to, jak vysvětlovat politiku, jak ji mediálně prezentovat a činit uchopitelnou. Z toho může Brusel bezpochyby profitovat," napsal švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.

O schopnostech von der Leyenové ve svém komentáři naopak pochybuje britský list The Times. Podle něj existují pochybnosti, zda bude mít německá politička, kterou "instalovali Angela Merkelová a Emmanuel Macron", dostatek odvahy a síly, aby utvářela evropskou politiku, nebo bude "prostě jen loutkou francouzského prezidenta a německé kancléřky".

Programu von der Leyenové se věnuje španělská La Vanguardia. Označila ho za "značně sociální a ekologický". "Pět set milionů evropských občanů nyní očekává pokroky, nikoli kroky zpět a stagnaci," napsaly noviny.

Podle maďarského listu Magyar Nemzet současný stav EU nedovoluje nic jiného, než "politicky korektní, naprosto bezbarvou a sterilní komisi v čele s předsedkyní, která toho ví více než my o zákulisních dohodách, ale o to méně o skutečných problémech".