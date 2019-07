Ursula von der Leyenová? Šok pro konzervativce, soudí Slováci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nástup německé političky Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise (EK) není špatnou volbou. Nemá sice zkušenosti s řízením vlády, ale vyzná se v mezinárodních vztazích a co je podstatné, je přesvědčenou Evropankou. Napsal to slovenský list Pravda v reakci na úterní hlasování Evropského parlamentu, který podpořil von der Leyenovou. Podle listu Sme její nominace je výsledkem kompromisu evropských státníků.