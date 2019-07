Německé obraně šéfuje Krampová-Karrenbauerová, je v nezvyklé pozici vůči Merkelové

Nezvyklé bylo dnes i jmenování šestapadesátileté Krampové-Karrenbauerové ministryní. Jmenovací dekret jí totiž na zámku Bellevue nepředával prezident Frank-Walter Steinmeier, ale berlínský starosta Michael Müller (SPD). Steinmeier je na dovolené a šéf Spolkové rady Daniel Günther, který ho při takových příležitostech v době nepřítomnosti zastupuje, zase na zahraniční cestě. Role se tak musel ujmout právě Müller, který je nyní místopředsedou Spolkové rady.

Ceremonie se účastnila i kancléřka Merkelová, která při ní, jak je v posledních dnech jejím zvykem, zůstala vsedě. Politička, která dnes slaví 65. narozeniny, se tak snaží předejít tomu, aby ji znovu postihl třes těla, jak se tomu při podobných příležitostech v posledních týdnech stalo hned několikrát.

Annegret Kramp-Karrenbauer übernimmt: @akk ist neue Verteidigungsministerin und höchste Vorgesetzte der Soldaten der #Bundeswehr. Die 56-jährige Saarländerin folgt auf Ursula @vonderleyen, die gestern zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde: https://t.co/jXOE8bPa6g pic.twitter.com/jdQG3a1ErZ — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 17, 2019

Krampová-Karrenbauerová, která za týden složí přísahu v parlamentu, má široké vládní zkušenosti ze Sárska, kde stála i v čele vlády, v celoněmeckém kabinetu ale ještě nepůsobila. Vzhledem k tomu, že v poslední době klesala její obliba u veřejnosti, může být vládní úřad příležitostí se zviditelnit.

Právě to by podle řady komentátorů potřebovala, pokud chce vážně uvažovat o tom, že CDU v roce 2021 povede do voleb jako kandidátka na kancléřku.

Jmenování Krampové-Karrenbauerové přišlo i tak poměrně nečekaně, protože ještě začátkem července tvrdila, že o post, na kterém ji čeká řešení řady problémů s výzbrojí i financováním armády, nemá zájem. Dnes uvedla, že se ve funkci vrchní velitelky ozbrojených sil chce starat především o blaho vojáků. Jak řekla, je si vědoma toho, že se muži a ženy v uniformě výjimečným způsobem zasazují o svou zemi.

Za nejlepší řešení dnes jmenování křesťanské demokratky do funkce označil šéf sesterské CSU Markus Söder. Kritizovali ho naopak politici opoziční Alternativy pro Německo (AfD) a Levice, podle nichž nemá Krampová-Karrenbauerová v oboru žádné zkušenosti ani znalosti.