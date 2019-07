Ve Francii pranýřují von der Leyenovou: Typická proevropská elita, v Německu byla na odpis

Podle komentáře listu Le Monde zvolení dosavadní německé ministryně obrany do čela Evropské komise ukázalo, že nic nebrání tomu, aby politik, "který už téměř upadl v nemilost, zažil neočekávaný návrat ke slávě". O von der Leyenové se kdysi hovořilo jako o možné nástupkyni Angely Merkelové ve funkci předsedkyně německé vlády. V poslední době se ale podle listu Le Monde zdálo, že ministryně obrany kvůli stavu německé armády "sedí na vystřelovacím sedadle".

"A dnes, ve svých šedesáti letech, je předsedkyní Evropské komise a první ženou nastupující do této funkce, kterou Němec nezastával od dob Waltera Hallsteina (1958 až 1967)," doplnil Le Monde.

Odchodem z Berlína do Bruselu se podle francouzského listu von der Leyenová vrací na místo, kde vyrůstala, a zároveň odchází z místa, kde byla jednou z nejvýraznějších, ale i nejkontroverznějších političek posledních let. Stále méně oblíbenou se kvůli svým liberálním postojům stávala i ve své vlastní straně - konzervativní Křesťanskodemokratické unii (CDU). Skandály spojené s jejím působením na ministerstvu obrany - časté problémy německých vládních letadel nebo velkorysé odměny, které její ministerstvo platilo externím poradcům - mohly podle Le Monde "bezpochyby uzavřít její politickou kariéru v Berlíně".

