Mela kvůli brexitu? Vyjednavač EU v šoku po jednání s britským ministrem

"Řekl jsem, že Dolní sněmovna už ji třikrát odmítla, že výsledky voleb do Evropského parlamentu podle mne ještě přitvrdily postoje (poslanců) a že si nedovedu představit, že by nezměněný text sněmovnou prošel," řekl Barclay podle agentury Reuters.

Informace tisku o tom, že soukromá schůzka s Barnierem minulé úterý byla konfrontační a unijní diplomat po ní zůstal "udivený a ohromený", jsou podle ministra zavádějící.

Takto o setkání referoval s odvoláním na své zdroje například deník The Times nebo bulvární list The Sun. "Pokud by to v tomto duchu pokračovalo, pak se rychle přiblížíme k brexitu bez dohody," sdělil deníku The Times vysoce postavený unijní diplomat s odkazem na to, že Barclay patrně vystupoval jako emisar pravděpodobného budoucího premiéra Borise Johnsona.

Sám Barclay k možnému brexitu bez dohody uvedl, že tato varianta "je podceňována". Země má blok opustit už 31. října. Barclay ale upozornil na to, že parlament, který musí brexitovou dohodu schválit, zasedá už jen krátce v září a říjnu a množství souvisejících zákonů je ohromné.

Nového šéfa kabinetu bude mít Británie už příští týden. Nástupcem odcházející předsedkyně vlády Theresy Mayové, která dohodu o rozluce dojednala, se stane podle průzkumů právě Johnson. Ten říká, že o dohodě stanovující podmínky odchodu země z EU je třeba znovu jednat. To ale sedmadvacítka odmítá. Podobný názor má i současný šéf britské diplomacie Jeremy Hunt, který je Johnsonovým rivalem ve volbě lídra Konzervativní strany, jenž se stane premiérem.

Problémem brexitové dohody je takzvaná irská pojistka, která má za cíl zabránit obnovení klasické hranice mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. Pro mnoho zastánců jasné odluky od unijních struktur je nepřijatelná. Evropská unie ale podle informovaných zdrojů deníku The Guardian dala jasně najevo, že jakýkoli pokus příštího britského premiéra vyčlenit irskou pojistku z dohody by byl odsouzen k neúspěchu.