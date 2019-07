Teror u britského parlamentu: Muž, který najel do lidí, byl shledán vinným z pokusu o vraždu

Nyní třicetiletý Khater podle prokuratury úmyslně najel do skupiny cyklistů a pěších, kteří u parlamentu čekali na zelenou, a pak najížděl na policisty. Zadržen byl na místě. Obviněn byl nejen z pokusu o vraždu civilistů, ale i policistů hlídajících boční vstup do Westminsterského paláce.

zdroj: YouTube

Khater obvinění odmítl. Tvrdil, že si jel na súdánskou ambasádu pro vízum, ale ztratil se a zpanikařil.

Prokurátorka uvedla, že motivy Khaterova činu jsou sice nejasné, ale s ohledem na útok na policisty může mít incident teroristické pozadí. Úřady ale čin oficiálně za teroristický útok podle zdrojů deníku The Guardian neoznačily.

Khater neměl doma nebo ve svých elektronických zařízeních nic, co by nasvědčovalo tomu, že by byl islámský radikál. Nebyl znám ani bezpečnostním složkám.