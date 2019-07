Pět let od zkázy letu MH17. Ruské lži bijou do očí, řekl nizozemský premiér při pietě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pět let poté, co protiletadlová raketa sestřelila letadlo společnosti Malaysia Airlines z linky MH17 nad východní Ukrajinou, se dnes příbuzní a přátelé 298 obětí sešli u památníku poblíž amsterodamského letiště Shiphol, kde cestující nastoupili na osudný let do Kuala Lumpuru. Hodiny před začátkem slavnostního obřadu začaly přicházet celé rodiny, mnozí se drželi za ruce a nesli slunečnice, napsala agentura AP. Na pietní akci, při kterém zazněla jména všech obětí, promluvili nizozemský premiér Mark Rutte a zástupce pozůstalých.