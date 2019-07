Pomáhat uprchlíkům na moři je povinnost? V europarlamentu se strhla bouřlivá debata

Záchrana životů na moři je přitom podle něj i morální povinností a nevládní organizace hrají v tomto ohledu důležitou roli. "Všichni by se ale měli řídit pokyny úřadů země, která vyhledávací a záchranné operace koordinuje," poznamenal komisař.

Evropský parlament se o situaci kolem migrace ve Středomoří baví poté, co italské úřady na konci června zadržely plavidlo Sea-Watch 3 jehož německá kapitánka Carola Racketeová přes zákaz vplula do italských vod se čtyřmi desítkami migrantů na palubě. Němka je vyšetřována italskými úřady kvůli napomáhání nelegální migraci.

Podle komisaře Stylianidise je ale třeba umět rozlišovat. "Jednou věcí je výdělečná kriminální činnost a druhou snaha pomoci lidem v nouzi," zdůraznil.

Podle údajů agentury Frontex se v centrálním Středomoří letos podařilo do EU od afrického pobřeží dostat více než 3000 lidí, za celý loňský rok to bylo skoro 23.500 migrantů.

Jak dnes v europarlamentu připomněla Tytti Tuppurainenová, ministryně pro evropské otázky nyní předsednického Finska, nemají unijní země - kvůli trvající nedohodě o reformě evropského azylového systému - trvalé a společně domluvené řešení otázky, kde budou lidé zachránění na moři vyloďováni.

Země jako je Itálie, které nesou kvůli své poloze hlavní zátěž situace, žádají, aby ostatní státy některé migranty přebíraly a o osudu migrantů z každého dalšího pravidla se tak nyní země domlouvají ad hoc a na dobrovolném základě.

The #SeaWatch 3 is still blocked in the port of Licata, while people are trying to flee torture and death, risking their lives in the Mediterranean to escape civil war in Libya. Every rescue ship can make a difference, every one is desperately needed. We are ready. Let us rescue. pic.twitter.com/UMbcVjnRKu