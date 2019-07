V Itálii nahánějí medvěda. Geniálně překonal 4metrovou ohradu, veřejnost mu fandí

Medvěd hnědý, označovaný jako M49, byl chycen v sobotu poté, co zaútočil na hospodářská zvířata. Umístěn byl do ohrady s vysokým elektrickým plotem, pouhý den nato však za nevyjasněných okolností uprchl a od té doby se ukrývá v hustých lesích Trentina.

Guvernér Trentina Maurizio Fugatti dal myslivcům povolení zvíře odstřelit s odůvodněním, že medvěd schopný utéct přes "elektrický plot se 7000 volty ukázal, jak je nebezpečný". Rozkaz však vyvolal nesouhlasnou reakci mezi ochránci zvířat a odsoudil ho i italský ministr životního prostředí Sergio Costa. Sdělil, že útěk M49 z ohrady "nemůže ospravedlnit akci, která by způsobila jeho smrt".

Místní lesní správa následně nařízení pozměnila a oznámila, že bude zastřelen pouze v případě, že ohrozí lidi. "Tento medvěd se pokusil a pravděpodobně pokusí vstoupit do domů. V takovém případě může vzrůst nebezpečí," řekl její mluvčí Claudio Groff.

Italská pobočka Světového fondu na ochranu přírody (WWF) v prohlášení zpochybnila, že medvěd byl schopen překonat elektrický plot. Naznačila, že zařízení zřejmě "řádně nefungovalo, protože medvědi neumějí létat".

Liga pro zákaz lovu (LAC) ocenila medvěda za únik na svobodu, který je médii přirovnáván k válečnému filmu Velký útěk z roku 1963. "M49 je evidentně géniem útěků... nadaný superschopnostmi podobným těm, které mají hrdinové marvelovských komiksů," uvedla.

Pod twitterovým hashtagem #fugaperlaliberta (v překladu #útěknasvobodu) fanoušci zvířete jeho únik oslavují a vyjadřují mu podporu.

Ačkoliv italský WWF tvrdí, že "nebezpečí pro lidi se musí teprve prokázat", v Alpách se podle BBC v roce 2017 odehrál případ, kdy šelma člověka skutečně napadla. Tehdy musela být zastřelena medvědice, která zaútočila na staršího muže venčícího psa.

M49 je součástí programu Life Ursus, který se od 90. let snaží do volné přírody Trentina znovu vrátit medvědy poté, co zde byli dříve vyhubeni. V současnosti jich v tomto regionu žije 50 až 60.