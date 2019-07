Navigační systém Galileo se zmátořil. Výpadek trval týden, hledá se hlavní příčina

Technický incident souvisel s aktualizací softwaru v kontrolním středisku Galileo, zejména pak částí zajišťující synchronizaci přesného času a systému generování navigačních zpráv.

Přesný čas je přitom zásadním parametrem při určování polohy, respektive při určování vzdálenosti mezi přijímačem a jednotlivými družicemi. Pro určení polohy je potřeba znát i přesnou polohu družic a ta je obsažena v navigační zprávě, jejichž aktualizace se kvůli poruše nepodařilo na družice Galileo dostat.

New #Galileo service update. #NAGU2019025/26/27

Galileo Initial Services are restored.

The technical incident originated by an equipment malfunction in the Galileo control centres that calculate time & orbit predictions, & used to compute the navigation message.