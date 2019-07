Kapitánka Racketeová před soudem. Vyzvala EU, ať předejde blokádám lodí s uprchlíky

Jedenatřicetiletou kapitánku zadržela italská policie 29. června poté, co navzdory zákazu vplula s lodí Sea-Watch 3 do italských teritoriálních vod se 40 africkými běženci na palubě.

"Jsem opravdu ráda, že jsem mohla detailně vylíčit záchrannou akci, kterou jsme provedli 12. června," řekla Racketeová před soudní budovou po své čtyřhodinové výpovědi. Humanitární loď zachránila migranty u libyjského pobřeží. Provozovatel plavidla, nezisková organizace Sea-Watch, tvrdí, že libyjská pobřežní hlídka by nestihla k potápějícímu se člunu včas doplout.

#Carola's interrogation is undergoing at Agrigento’ Public Prosecutor Office. Our Captain will explain to the investigators how she has fulfilled her duty to rescue and bring to safety people found at sea while being abandoned by the whole of Europe. Saving lives is not a crime. pic.twitter.com/5AamjNgCVt