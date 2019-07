Atentátník ze Stockholmu si stěžuje: Ve vězení dostávám podřadné jídlo a jsem osamělý

Uzbek Rakhmat Akilov byl obviněn z terorismu poté, co 7. dubna 2017 vjel nákladním autem do davu lidí na rušné nákupní třídě ve Stockholmu. Atentát si vyžádal pět obětí a 14 zraněných. Muž si teď podle švédských médií stěžuje na to, jak s ním ve vězení zacházejí. Tvrdí, že dostává podřadné potraviny a že se cítí osamělý.

Uzbecký migrant, který byl odsouzen na doživotí, napsal stížnosti, kterou zaslal veřejnému ochránci práv. V dopise uvedl, že nikdo z vězeňského personálu s ním nenavazuje žádný kontakt a že s ním ani nikdo nechce být v kontaktu, což vede k pocitu osamělosti, uvádí švédský deník Expressen.

Akilov, který v dubnu 2017 při teroristickém útoku ve Stockholmu zavraždil pět lidí na nákupní ulici Drottninggatan, byl původně umístěn ve vězení Kumla, ale byl přesunut poté, co ho v srpnu napadl 33letý člen gangu .

Po útoku byl Akilov přemístěn do věznice v Hall poblíž města Södertälje, kde se aktuálně nachází. Na začátku letošního roku se ukázalo, že radikální islámský terorista ve své cele ve své modlitební rohoži skrýval vlajku islámského státu.

Jeden ze svědků během procesu s Akilovem tvrdil, že terorista nejméně rok před útokem vyjádřil sympatie k této teroristické organizaci.