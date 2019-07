Rus obviněný z podílu na znečištění ropy uprchl do Litvy, žádá o azyl

Ruský ropný průmysl letos zasáhla vážná krize, když se na konci dubna zjistilo, že zhruba pět milionů tun ropy v ropovodu Družba obsahuje nadlimitní množství organického chloridu. Ten se využívá při těžbě ropy, než se ale surovina dostane do potrubí, musí se z ní tato příměs odstranit, protože by mohla poškodit zařízení rafinerií.

Ruští vyšetřovatelé se domnívají, že letos na jaře byla znečištěná ropa přidána do potrubí v uzlu v Samarské oblasti, aby se skryly krádeže ropy. Některá média spekulují, že šlo o cílenou sabotáž. Dodávky ropy se v dubnu zastavily, postupně se začaly obnovovat o měsíc později. Potíže zasáhly několik zemí včetně České republiky, která je na Družbu rovněž napojena. Kvůli znečištění ropy ruské úřady vyšetřují 13 lidí.

It has not yet been established who is responsible for the pollution of oil in the #Druzhba pipeline. With the ongoing investigation, it seems that small companies from distant parts of #Russia will be to blame for tainting crude shipped via the pipeline. https://t.co/clCKFthAwC