Merkelová promluvila o řešení migrace. Budou sankce pro nesolidární země?

"Sankce nám nic nepřinesou," uvedla Merkelová v reakci na dotaz, zda by měly státy, které se odmítají podílet na přerozdělování migrantů, čelit postihu.

Povinné kvóty na přerozdělování migrantů, které v roce 2015 schválili ministři vnitra členských zemí EU přes odpor České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska, podle Merkelové Evropskou unii "politicky neposunuly". "Potřebujeme politická řešení, která by podporovali všichni," dodala.

Merkelová dnes rovněž podpořila plán budoucí předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na reformu takzvaného dublinského systému. Tedy pravidel, podle nichž se určuje, která ze zemí řeší azylové žádosti. Merkelová zároveň zdůraznila, že je do důkladné reformy třeba vytvořit "časově omezený mechanismus", který by pomohl unijním zemím ve Středomoří, kam směřuje ze severní Afriky nejvíce migrantů. "Zachraňovat na moři není jen povinností, ale i zákonem humanity," dodala.

Řada otázek na německou kancléřku se dnes týkala i boje s klimatickými změnami. Merkelová mimo jiné připustila, že švédská aktivistka Greta Thunbergová a hnutí, které inspirovala, německou vládu přiměly zrychlit v boji proti změnám klimatu.

V otázce plánovaného odchodu Británie z Evropské unie je německá kancléřka ochotna souhlasit s jeho dalším odkladem. "Pokud bude Británie potřebovat ještě více času, měli bychom jí ho dát," řekla. Podle ní bude nyní dost záležet na tom, jakým směrem se vydá nový britský premiér.

Na dotaz na svůj zdravotní stav Merkelová dnes reagovala s pochopením. Zdůraznila ale, že se cítí plně zdravotně způsobilá k výkonu své funkce. "Můžu tuto funkci vykonávat," prohlásila. Kancléřku v minulých týdnech při oficiálních příležitostech třikrát postihl nekontrolovatelný třes. To vyvolalo spekulace o jejím zdravotním stavu.

Kancléřka ujistila, že má sama velký zájem na tom, aby byla zdravá. Znovu přitom zdůraznila, že po konci současného volebního období v roce 2021 už nehodlá kandidovat na politické funkce. "Ale pak doufám, že bude následovat další život. A ten bych ráda vedla ve zdraví," dodala.

Od nedávných výpadů amerického prezidenta Donalda Trumpa proti čtveřici demokratických kongresmanek přistěhovaleckého původu se Merkelová dnes rozhodně distancovala a vyjádřila solidaritu s napadenými ženami. "Je to něco, co je v rozporu s tím, z čeho plyne síla Ameriky," uvedla.

