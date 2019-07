U Atén udeřilo zemětřesení, vyděšení lidé vybíhali z domů

"Bylo silné, ale naštěstí krátké," prohlásil o zemětřesení jeden ze svědků. Podle seismologů byly otřesy hodně patrné, protože ohnisko bylo blízko k zemskému povrchu.

Lidé v Aténách při záchvěvech půdy vybíhali z domů, napsala agentura AP. Vysoké budovy v metropoli byly po zemětřesení evakuovány, uvedla agentura Reuters. Naposledy v řeckém hlavním městě zemětřesení udeřilo v roce 1999.

Podle místních médií otřesy způsobily výpadky elektrického proudu a telekomunikačních sítí. Hasičům v metropoli volají lidé uvěznění ve výtazích. Otřesy v přímém přenosu ze studia zaznamenala státní televize ERT.

"Posíláme zprávu SMS o zemětřesení v informačním systému Drozd s žádostí, aby čeští občané dbali pokynů místních úřadů a pokud možno nevstupovali do budov," řekla ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štichová.

DAMAGE: Photos of damage coming in following the 5.1 earthquake near #Athens #Greece . Officials are telling everyone to remain calm as people are flooding the streets, away from buildings. #earthquake @ABC pic.twitter.com/7EZyKltA9N