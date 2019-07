Odpůrci divokého brexitu chtějí do hry zapojit královnu, analytici si klepou na čelo

Podle BBC mají vysoce postavení členové Konzervativní strany takovou obavu z toho, že by pod vedením Borise Johnsona mohla Británie opustit navzdory přání parlamentu EU bez dohody, že plánují vyvolat proceduru známou jako "pokorné oslovení". Prostřednictvím té se britští poslanci mohou obracet přímo na panovníka.

Pokud by hrozil brexit bez dohody, chtějí konzervativní rebelové Alžbětu II. požádat, aby využila svého práva a zastoupila jako hlava státu premiéra na summitu zemí EU v Bruselu. Zástupce sedmadvaceti zemí by pak podle nich měla požádat o další odklad termínu brexitu, který je nyní stanoven na 31. října.

Bývalý starosta Londýna a exministr zahraničí Boris Johnson je favoritem souboje o post lídra Konzervativní strany a potažmo britského premiéra. Zda klání skutečně vyhraje, bude jasné v úterý. Johnson sice v minulosti uvedl, že brexit bez dohody považuje za krajní scénář, tvrdí ale, že není třeba mít z neřízeného odchodu z EU přehnané obavy.

Buckinghamský palác se k informacím BBC odmítl vyjádřit. Analytici ale považují možnost, že by Alžběta II. vyrazila v rozporu s přáním premiéra do Bruselu za prakticky vyloučenou. Podle nepsaného zákona britský panovník do politiky své země totiž přímo nezasahuje. Navzdory určitým náznakům a spekulacím, které se v minulosti objevily v britském tisku, není například známo ani to, co si královna o brexitu myslí.

