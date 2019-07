Francii zasáhla obří kalamita. Kůrovec decimuje tamní lesy

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Dlouhé období horkého a suchého počasí přineslo do východní Francie nejhorší kůrovcovou kalamitu za posledních 20 let. Kůrovci ničí jehličnaté porosty a způsobují propad cen dřeva, protože dřevařské firmy stromy raději porážejí, než je napadne kůrovec. Organizace dřevařského průmyslu Fibois v regionu Grand Est odhaduje, že letos kůrovec napadne tři až čtyři miliony krychlových metrů francouzských veřejných lesů. To odpovídá polovině roční dodávky smrkového dřeva.