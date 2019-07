Jak opustit EU? Boris Johnson nastínil svůj brexitový plán

Takový postup by podle Johnsona mohl vést k tomu, že nebude zapotřebí takzvané irské pojistky, která má za cíl zabránit obnovení klasické hranice mezi Irskou republikou, která zůstává v EU, a britským Severním Irskem. Pojistka byla součástí brexitové smlouvy s EU, kterou mnoho poslanců britského parlamentu odmítá.

"Existuje široký rejstřík možností, jak nalézt potřebné řešení, a tato řešení mohou být a budou nalezena," napsal Johnson. Najít se je podaří "v kontextu smlouvy o volném obchodu, která bude dojednána s EU, až z unie 31. října odejdeme," konstatoval.

4 nations, 8000 miles, 16 regional hustings and hundreds of members’ events! Thank you everyone for your support throughout this contest!



With less than 100 hours until polls close, please vote for me to deliver Brexit by 31st October, unite our country and defeat Corbyn pic.twitter.com/YYkczINjBv