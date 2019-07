Raději si rozřezal ruku, než aby byl deportován. Nyní má irácký migrant v Česku dům

Saeed uprchl z Iráku do Turecka v roce 2014. Tvrdí, že tam žádné uprchlíky a papíry neřešili. V Turecku byl šest měsíců a protože mu prý zaměstnavatelé nic neplatili, rozhodl se odejít do Evropy v rámci migrační vlny.

První pašerák, kterého našel, si od něj vzal zálohu 50 dolarů a zmizel. Poté narazil na „hodnějšího pašeráka“, který jej převezl do člunu mířícího do Evropy. Hamdan poukazuje, že pašeráci sami si lidi vyhledávají. Stačí, aby slyšeli, že se někdo baví o tom, že chce do Evropy a hned mu nabídnou své služby.

Irácký uprchlík též poukazuje na to, že pašeráci do Evropy v přeplněných člunech neplují. Loď tak musí řídit samotní uprchlíci, kteří s tím nemají žádné zkušenosti. Ten, který řídí loď, za přepravu nemusí platit. Saeed podotýká, že cesta do Evropy přes moře je poměrně známá, takže věděli, co je může čekat.

Saeed doplul do Řecka. Následně se dostal do Makedonie. Tam se prý skutečně bál. Po cestě někteří jeho společníci a společnice zmizeli v lesích a už je nikdy neviděl, pouze slyšel, jak vykřikli. Dodnes prý neví, zda šlo o „místní mafiány, možná o obyčejné lidi, kteří se chtěli nějakým způsobem pomstít nelegálním migrantům.“

Za nebezpečnou považoval i cestu Maďarskem. Důvodem bylo, že v letech 2014 a 2015 zde chytali nelegální uprchlíky a nutili je, aby o azyl žádali právě v Německu. Podle Saeeda před tím varovali na různých skupinách na Facebooku. Irácký uprchlík proto hledal pašeráka, který by jej převedl do Německa. To se mu nakonec povedlo. Zaplatil mu penězi, které mu dala jeho rodina.

Byl však zadržen na české dálnici. Saeed lituje, že neměl v pasu napsáno, že je z Iráku, nikoliv ze Sýrie. „O Syřanech se vědělo, že mají cestu jednodušší. Že je vždy pustí,“ uvedl. O Česku toho příliš nevěděl, měl za to, že stále existuje Československo.

Byl převezen do detenčního centra, poté do dalšího. Dvakrát mu hrozila deportace. Té první se vyhnul tím, že si rozřezal vlastní ruku a skončil v nemocnici. V té druhé mu pomohla Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).Ta mu poradila, ať si zažádá o azyl, že tím získá více času. Zároveň mu řekli, že ho nemohou v centru držet déle než šest měsíců, poté ho musí propustit.

To se nakonec stalo i jemu. Propuštěn byl před uplynutí šestiměsíční doby. Jeho žádost o azyl byla kladně vyhodnocena. Začal bydlet v Ústí nad Labem u své přítelkyně Karolíny, která pracovala pro OPU a s kterou se seznámil v detenčním centru.

Saeed v roce 2016 začal pracovat v logistickém centru internetového obchodu Amazon v Dobrovízi. Během roka se naučil řeč a udělal si řidičák. V druhém roce pobytu v Česku si vzal Karolínu za manželku a společně si na hypotéku pořídili dům v Krušovicích. Nyní se chystá studovat mezinárodní vztahy v Praze, aby v Amazonu mohl nastoupit na vyšší manažerskou pozici.

V květnu 2018 mu skončil status azylanta. Díky Karolíně mohl zažádat o přechodný pobyt, který dostal. Nyní by chtěl zažádat o trvalý pobyt. „Česko už považuji za svůj domov. Dokonce nosím i ponožky v sandálech,“ řekl.