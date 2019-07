Otřesná vražda: Údajně mladistvý migrant uškrtil švédského teenagera, pak si fotil jeho tělo

K vraždě došlo 4. února. Údajně nezletilý migrant se začal rvát s obětí. Oba mladíci prý dříve byli kamarádi. Během hádky Eritrejec škrtil 15letého spolužáka. Podle deníku Nyheter Idag se mladík hájil tím, že bývalého kamaráda nezabil úmyslně.

Po smrti mladíka migrant vyprázdnil kapsy oběti a vyfotil si mrtvé tělo na telefon. I když fotky druhý den smazal, byli soudními znalci schopni je obnovit. Rodina mrtvého mladíka dva dny po vraždě nahlásila, že je chlapec pohřešován, ale tělo bylo nalezeno až 13. února poté, co se migrant svěřil se vším svému příteli. Ten pak předal informace jeho rodičům, kteří zavolali policii. Migrant byl ještě ten den zatčen.

Během soudního procesu s Eritrejcem soud došel navzdory tvrzení migranta, že pravděpodobně šlo o úmyslnou – a to kvůli fotografování a okradení mrtvého těla. Svědci také vypověděli, že migrant v minulosti hrozil, že patnáctiletého mladíka zabije.

I když pachatel tvrdil, že je mu jen 16 let, lékařské testy ukázaly, že má nejméně 18 let. Svědek navíc uvedl, že je mu už 21 let.

Eritrejec dostal sedmiletý trest, po jehož odpykání má být deportován. Deník ale poukazuje na to, že v praxi je jeho deportace velmi nejistá, protože Švédsko často odmítá deportovat migranty do Eritrei, pokud požádají o status azylu.