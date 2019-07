Nečekaně zemřel Jukija Amano, šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Amano vedl MAAE od roku 2009, kdy na tomto postu vystřídal Egypťana Muhammada Baradeje.

"Sekretariát MAAE s politováním a nejhlubším zármutkem oznamuje, že zemřel generální tajemník Jukija Amano," uvedl výkonný orgán této organizace OSN v prohlášení. Důvod úmrtí nejvyššího představitele MAAE nesdělil.

So saddened by the loss of @iaeaorg DG #Amano A man of extraordinary dedication & professionalism, always at the service of the global community in the most impartial way. I’ll never forget the work done together. It has been for me a great pleasure & privilege working with him