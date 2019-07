Na Slovensku soudí exšéfa TV Markíza a podnikatele Kočnera, hrozí jim tvrdý trest

Kočner, kterého policie letos v březnu obvinila také z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka, je v kauze směnek již déle než rok ve vazbě a zahájení líčení se na vlastní žádost nezúčastnil. Rusko zase v jiném případu čelí obžalobě, že si v roce 1997 objednal v podsvětí vraždu své společnice z Markízy Silvie Volzové.

Podle prokurátora Rusko zmíněné směnky nepodepsal v roce 2000, jak je na nich uvedeno, ale až po roce 2013, kdy již nebyl ředitelem ani spolumajitelem Markízy. Rusko na směnkách vystupuje jako dlužník, Markíza jako ručitel.

Povinnost proplatit směnky by patrně zůstala pouze na Markíze, protože Rusko je podle slovenských médií nemajetný. Směnky nebyly zahrnuty do účetnictví televize, která patří do skupiny CME. Markíza dříve označila směnky za podvrh a tvrdila, že v kauze postupovali Rusko a Kočner ve shodě.

Bratislavský okresní soud loni uložil Ruskovi i Markíze jednu ze zmíněných směnek proplatit, krajský soud rozhodování o tomto obchodním sporu po odvolání Markízy loni přerušil. Učinil tak po obvinění Ruska a Kočnera v případu.

Rusko dnes před soudem odmítl uzavřít dohodu o vině a trestu, která by mu výměnou za doznání zajistila nižší trest než v případě prokázání viny na hlavním líčení. Vinu dříve popřel i sám Kočner.

Advokáti obžalovaných tvrdili, že trestní stíhání jejich klientů je zjevně účelové a že celý proces je ze strany prokuratury veden jednostranně.

Obžalobu proti Ruskovi a Kočnerovi v případu padělání směnek za značného zájmu medií a veřejnosti projednává specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinoku nedaleko v Bratislavy, který se zabývá nejzávažnějšími kriminálními případy na Slovensku.

Rusko zastával v letech 2003 až 2005 post ministra hospodářství. Z této funkce byl odvolán po aféře se směnkami, jejichž prostřednictvím si již jako ministr půjčil 100 milionů tehdejších slovenských korun. Z politiky se Rusko stáhnul a rovněž prodal svůj podíl Markíze.