Lech Walesa prohrál soudní bitvu. Musí se omluvit Kaczyńskému

Soud nicméně loni v prosinci také rozhodl, že Walesa nemusí zaplatit 30.000 zlotých (asi 180.000 Kč) na dobročinné účely, jak požadoval Kaczyński, předseda národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), ani se omlouvat za další výroky na Kaczyńského adresu. Proti verdiktu se odvolal jak Walesa, tak Kaczyński.

"Odvolací soud odmítl odvolání obou stran, čímž ponechal v platnosti rozsudek soudu nižší instance. Rozsudek je pravomocný," napsal list Dziennik na svém webu.

Kaczyński žaloval Walesu za to, že na svém facebookovém účtu napsal, že Jaroslaw Kaczyński, "hnaný falešnou statečností" při letu polské delegace do Smolenska na západě Ruska "vydal nařízení k přistání, i když věděl, že panuje špatné počasí, a způsobil tak leteckou katastrofu z 10. dubna 2010". Tu nepřežil nikdo z 96 lidí na palubě, včetně tehdejšího prezidenta Lecha Kaczyńského, dvojčete Jaroslawa Kaczyńského. Jaroslaw Kaczyński zůstal ten den ve Varšavě.

