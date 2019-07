Mladý Čech se chtěl ubytovat na Slovensku. Místní ho zbili a okradli

Muž ze Šášovského Podhradia a tři ženy Zvolena a Žiaru nad Hronom ve věku 14-29 let nabídli mladému Čechovi na náměstí ve Zvolene, že může u nich přespat v Šášovskom Podhradí.

Čech souhlasil. V unimobuňce vedle rodinného domu však namísto pohoštění čtveřice Slováků muže napadla teleskopickou tyčí, vytáhla na něj nože, bránila mu odejít a žádala od něj peníze. Jedna z žen mu vybrala z kapsy 350 eur (necelých 9 000 korun).

Čechovi se podařilo uprchnout a na věc upozornit policii. Ta čtveřici zadržela. „Po provedení procesních úkonů je vyšetřovatel umístil do policejní cely a zpracoval podnět k jejich vzetí do vazby. Mladistvá z obviněných je stíhána na svobodě a dalších tři vzal soudce do vazby, " uvádí policie Banskobystrického kraje. Čtveřice je obviněna ze zločinu loupeže a přečinu omezování osobní svobody spáchané formou spolupachatelství.