Salvini poslal Macrona k čertu: Nebudeme poslouchat Francii, schůzka k migraci je fiasko

"Schůzka v Paříži byla chybou ve formě i obsahu. Itálie nebude přijímat žádné další příkazy. Pokud chce prezident Macron diskutovat o migrantech, ať přijede do Říma," citovala APA Salviniho. Uzavřené schůzky ministrů vnitra a zahraničí se v pondělí účastnili v Paříži zástupci zhruba poloviny zemí EU, Itálie vyslala jen technickou delegaci, bez Salviniho.

Francouzský prezident Emmanuel Macron po pondělní schůzce uvedl, že "14 členských zemí v zásadě v této fázi vyjádřilo souhlas s francouzsko-německým dokumentem". Jeho obsah není veřejné znám. Podle zdroje agentury AFP by měl umožnit co nejrychlejší přerozdělení migrantů mezi země EU výměnou za to, že Itálie a Malta uprchlíkům otevřou své přístavy.

Salvini už v neděli Paříži a Berlínu vzkázal, že o migrační politice EU nemohou rozhodovat Francie a Německo a ignorovat při tom požadavky nejvíce zatížených zemí, jako je Itálie a Malta. Tyto dvě země leží z evropských zemí nejblíže libyjským břehům, odkud vyplouvá velká část migrantů do Evropy.

Řím a Valletta uzavírají od loňska své přístavy lodím nevládních organizací, které vyzvedávají migranty u afrických břehů z vratkých člunů. Malta a Itálie se tak snaží donutit EU k systémovému řešení na místo zdlouhavého dohadování unijních zemí o tom, kdo převezme migranty z konkrétní lodi. V takových případech obvykle lodě humanitárních organizací krouží řadu dní ve Středozemním moři, než se země unie dohodnou.