Komentář: Brexitová nejistota zas a znovu. Johnson je premiérem, co bude s podniky?

Aktuální situace nasvědčuje tomu, že ať už se budoucím britským ministerským předsedou stane favorit Boris Johnson, nebo jeho protivník Jeremy Hunt, brexitový pat to v blízké době pravděpodobně nerozřeší. Britské podniky, ale i firmy na evropském kontinentu tak budou nadále ponechány v "limbu" nevědomosti a nepřiravenosti. Podoba odchodu z evropského bloku totiž stále visí ve vzduchu. A podniky na to už pár let doplácejí.

Doposud nebyla vyloučena ani varianta tzv. divokého brexitu - tedy odchodu Británie z EU bez dohody. Tuto možnost nepřímo favorizuje bývalý ministr zahraničí Johnson, který dlouhodobě zdůrazňuje to, že Británie opustí unii k 31. říjnu tohoto roku - a to "ať se stane cokoliv." Jeho protivník, současný šéf zahraničí Jeremy Hunt, je ohledně odchodu Británie z unijního bloku bez dohody poněkud mírnější - v případě jeho zvolení hovořil o tom, že by do konce září chtěl rozhodnout, zda by bylo reálné vyjednat s EU novou dohodu. Evropští lídři totiž několikrát rázně zdůraznili, že se aktuálně sjednaná smlouva nebude otevírat a obměňovat.

Hunt také zmínil to, že v případě, že by se stal nástupcem současné premiérky Theresy Mayové, by na počátku září zveřejnil předběžný rozpočet pro případ brexitu bez dohody. Na základě toho by pak nechal unijní straně několik týdnů na rozmyšlenou, zda by byla možnost a potřeba pro dosažení nové "rozvodové" dohody.

Podniky všech velikostí a ze všech sfér a oblastí by proto měly aktuální, stále nejistou situaci zohlednit a podstoupit náležité kroky k tomu, aby byly případně na tvrdý brexit připraveny. Pokud však určitá opatření obchodíci a podnikatelé zahájí, budou na to muset ze svých rozpočtů vyčlenit nemalé výdaje a v tuto chvíli opravdu není jisté, zda se jim tento krok vyplatí.

Vzhledem k současné situaci není překvapivé, že se za poslední rok nahromadilo obrovské množství žádostí o poradeství ze strany společností, které jsou závislé na exportu a importu. Mnohé podniky si v průběhu uplynulých dvanácti měsíců začaly zajišťovat tzv. ekonomický operační status, který jim má zaručit a zabezpečit jejich aktuální pozici v dodavatelském řetezci.

Pro některé firmy může být nicméně pokušením setrvat v pozici, ve které se nacházejí nyní - tedy v pozici, kdy vyčkávají a v podstatě nic nedělají. Takovýto přístup však problém brexitu nevyřeší - nehledě na to, že se jeho datum opět blíží. Proto by si podniky měly pro případ tvrdého brexitu vytvořit jasný plán, říká konzultant a spoluzakladatel společnosti The Customs People - David Miller.