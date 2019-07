Boris Johnson bude britským premiérem, v souboj porazil Hunta

Ve finálovém kole volby lídra Johnsona podpořilo 92.153 členů strany, zatímco jeho rivala, ministra zahraničí Jeremyho Hunta, přibližně poloviční počet hlasujících. Výsledek téměř 50denního vnitrostranického výběru oznámila předsedkyně poslaneckého klubu konzervativců na mítinku v Londýně.

Thank you all for the incredible honour you have done me. The time for campaigning is over and the time for work begins to unite our country and party, deliver Brexit and defeat Corbyn. I will work flat out to repay your confidence