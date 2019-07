Boris Johnson slíbil dokončení brexitu. Nesnesitelně trapný, sepsul ho stínový ministr

Johnson také poděkoval svému rivalovi Jeremymu Huntovi a poraženého šéfa diplomacie ocenil jako kvalitního soupeře. Poděkoval také odcházející premiérce Therese Mayové, která ve funkci končí kvůli neúspěchu své brexitové strategie.

Někdejší starosta Londýna a zastánce rázné rozluky od unijních struktur připomněl heslo své volební kampaně, kterým bylo "zajistit brexit, sjednotit zemi a porazit (šéfa labouristické opozice) Jeremyho Corbyna". "Nyní ještě musíme povzbudit naši zemi. Brexit dokončíme 31. října a využijeme všech příležitostí, které přinese," řekl Johnson, jehož zvolení i projev doprovázel velký potlesk.

Připustil také, že jeho zvolení do čela konzervativců, které ho automaticky vynese i do premiérského křesla, nebude všem po chuti. "Vím, že budou lidé, kteří zpochybní vaše moudré rozhodnutí," řekl členům strany Johnson. "Kampaň skončila a práce začíná," dodal v závěru svého proslovu.

Johnsonův proslov byl poměrně krátký a proti očekávaní mnohých i krotký, píše britský tisk a připomíná, že hlavní projev nového premiéra se očekává až ve středu v Downing Street a ve čtvrtek v parlamentu. Právě Dolní sněmovna se různými kroky snaží zablokovat brexit bez dohody, který Johnson nevylučuje.

Deník The Guardian ale soudí, že Johnson dnes naznačil, že si nepřeje konfrontaci s Evropskou unií, protože nezopakoval svůj dřívější výrok, že Británie opustí blok "stůj co stůj". Místo toho mluvil o významu blízkého a přátelského vztahu s EU.

This first Johnson speech is excruciatingly and embarrassingly underwhelming. It was a like an ill prepared after dinner speech at the local golf club.