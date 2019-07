Boris Johnson bude skvělý, raduje se Trump. Opozice skřípe zuby

"Blahopřeji Borisi Johnsonovi k tomu, že se stal novým premiérem Spojeného království. Bude skvělý!" napsal Trump na twitteru. Johnson by měl převzít funkci předsedy vlády ve středu po audienci u královny.

"Mnohokrát blahopřeji Borisi Johnsonovi ke zvolení do pozice lídra Konzervativní strany - musíme nyní pracovat společně, abychom uskutečnili brexit, který prospěje celému Spojenému království, a abychom udrželi Jeremyho Corbyna mimo vládu. Z poslanecké lavice budete mít mou plnou podporu," vzkázala svému nástupci Mayová.

Corbyn naopak v reakci kritizoval nastupujícího předsedu vlády za "slibování daňových úlev pro nejbohatší" a za "prosazování škodlivého brexitu bez dohody". Podle opozičního vůdce Johnson nemá podporu Británie, neboť o jeho nástupu do premiérské funkce rozhodli pouze členové Konzervativní strany. "Lidé v naší zemi by měli o tom, kdo se stane premiérem, rozhodnout v parlamentních volbách," dodal.

