Španělsko na prahu politické krize? Sánchez napoprvé důvěru nezískal

Sedmačtyřicetiletého Sáncheze, jehož socialisté mají v 350členném Kongresu poslanců jen 123 křesel, dnes podpořilo 124 poslanců. Proti hlasovalo 170 členů dolní komory parlamentu a 52 se jich zdrželo. Přítomni nebyli čtyři katalánští poslanci, kteří jsou ve vazbě kvůli obvinění ze vzpoury v souvislosti s referendem o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Podle místních médií je možné, ne však jisté, že Sánchez důvěru získá ve čtvrtek. Musí se ale do té doby dohodnout s druhou nejsilnější levicovou stranou Unidas Podemos, která má se svými partnery 42 mandátů.

Prostou většinu pozitivních hlasů mu zřejmě umožní část katalánských separatistů a baskických nacionalistů, kteří už avizovali, že nechtějí být překážkou nové vlády, a zdrží se proto hlasování.

Strana Unidas Podemos se zatím nevyjádřila, zda Sáncheze podpoří. Dnes například její lídr Pablo Casado hlasoval proti a druhý přední činitel strany Pablo Echenique se hlasování zdržel.

🏛️@sanchezcastejon: Tenemos que hablar de contenidos y programas, no tanto de quién va a ocupar los escaños azules



Los ministros que se sienten en la bancada no serán del #PSOE o de #UP sino de un Gobierno de España progresista, feminista, ecologista y europeísta#SíParaAvanzar pic.twitter.com/yUUQrvk1Nv