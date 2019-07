Zemřel Kazimierz Albin. Poslední Polák, který přežil první transport do Osvětimi

"S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že zesnul Kazimierz Albin, poslední z přeživších z prvního transportu Poláků do německého tábora v Osvětimi," sdělilo museum na svém twitteru.

With great sorrow we received information about the death of Kazimierz Albin, the last living survivor of the first transport of Poles to the German Auschwitz camp (No. 118), a friend of the Memorial, a long-term member of the International Auschwitz Council. He was 96 years old. pic.twitter.com/24VyjSfsdE