První úkol pro Johnsona? Rozhodnout o jaderném konfliktu, má čtyři možnosti

Premiér má podle něj čtyři možnosti: nařídit odvetu, žádnou akci, podřídit ponorky spojeneckému velení, nejlépe americkému nebo australskému, nebo dát pokyn kapitánovi, aby se řídil vlastním rozumem.

Totožné, ručně psané dopisy mají být použity v případě, že by premiér nebo jeho zástupce zahynuli při jaderném útoku. Službu má vždy jeden z velitelů ponorek. Jakmile do Downing Street přijde jiný předseda vlády, dopisy jsou bez otevření zničeny. Co v nich bylo, se tedy nikdo nedozví.

Pouze několik bývalých ministerských předsedů podle Sky News zveřejnilo, jakou variantu by zvolilo. Labouristický premiér Jim Callaghan, který stál v čele vlády v letech 1976 až 1979, v jednom dokumentu uvedl, že by neochotně nařídil útok.

Británie vyvinula svou první jadernou zbraň po druhé světové válce. Současný britský program jaderného odstrašení se opírá právě o čtveřici ponorek třídy Vanguard, které jsou vybaveny 16 sily na odpalování balistických střel vybavených jadernými hlavicemi. Na moři je vždy nejméně jedna ponorka.