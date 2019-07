Co na sebe v Chorvatsku? Žena za nevhodný oděv dostala pořádnou pokutu

Ti, co nejezdí do Chorvatska jen k moři, ale rádi si prohlédnou zajímavé místní památky se s komplikacemi ve vztahu k oděvu již pravděpodobně setkali. Například město Dubrovník, proslavené i díky populárnímu seriálu Hra o trůny, neumožňuje vstup v plavkách do historického centra města obehnaného hradbami.

Podobný zákaz platí například i pro historické jádro ve Splitu a na řadě dalších míst, tudíž je potřeba určité obezřetnosti.

Přestože pro řadu volnomyšlenkářů se může zdát takovýto zákaz bizarní, tak chorvatské bezpečnostní složky odívání na veřejnosti neberou na lehkou váhu.

Přesvědčit se o tom mohla místní obyvatelka, která se prošla ulicemi Záhřebu v tričku s motivem listu marihuany. Všimla si ji policejní hlídka a obvinila ji z trestného činu propagace návykových látek.

Za nevhodné chování dostala pokutu přibližně 5 tisíc kun, což je v přepočtu asi 17 tisíc korun, a navíc záznam v rejstříku trestů, jehož čistota je v Chorvatsku požadována v řadě zaměstnání, podobně jako v Česku. Kdyby chtěla žena nastoupit například jako učitelka, tak má smůlu.

Paradoxem je, že kdyby marihuanu skutečně kouřila a byla při tom přistižena hlídkou, jednalo by se pravděpodobně pouze o přestupek spočívající v držení zakázaných látek.

Žena se již čtyři roky soudí, jelikož se vůči chování policie odvolala a dodnes spor nebyl pravomocně rozhodnut.