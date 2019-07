Česká rodina čekala tři dny v Polsku na pomoc. Na sociálních sítích se jí vysmívají

Rodina patří mezi ty sociálně slabší. Kvůli nedostatku peněz nejezdila na dovolenou. Tento rok se to rozhodla změnit.

„Když se každý rok žáci ve škole baví, kde byli o prázdninách, naši kluci vždycky odpovídali, že oni zase nikde. Pokaždé nás přitom prosí, že chtějí vidět moře. Letos jsme si řekli, že jim přání splníme, ani manžel ještě u moře nikdy nebyl,“ sdělila serveru iDNES.cz Eva Ševcová z vísky na Náchodsku.

Na cestu s cestovou však neměla rodina peníze. Rozhodla se proto vyrazit na vlastní pěst. Za třicet tisíc korun koupili sedmimístný Fiat Ulysse. Majitel se zaručoval, že auto je v pořádku. Auto skutečně, navzdory svému poněkud zanedbanému stavu, prošlo relativně nedávnou technickou kontrolou.

Nakonec se však auto ukázalo být problémem. Na zpáteční cestě, poté, co se tři synové a jejich otec poprvé vykoupali v moři, se vydali v pondělí na cestu zpět. Prvním varovným signálem, že cesta nebude tak hladká, jak by si rodina přála, bylo vybytí autobaterie. Jiní řidiči ji však pomohli nabít. Rodina to přisuzovala tomu, že přes ní mělo zapnutou lednici.

Po sotva 80 kilometrech však rodina musela zastavit u pumpy na parkovišti u McDonald’s. Uvolnila se totiž kladka řemenu k alternátoru, který dobíjí baterii. Ostatní řidiči, když viděli zřejmě už jednou opravovanou kladku a bouchající motor, zrazovali rodinu, aby jela dál.

Eva zavolala pojišťovně a žádala odtah. Pojišťovna jí však řekla, že pojistka pokrývá náklady jen do 1 500 polských zlotých (9 000 korun) a že zbytek musím doplatit. Za dodatečné náklady by musela zaplatit 35 až 45 000 korun. „Kde bych na to vzala? Takové peníze nemám ani doma,“ uvedla Eva. Rodina u sebe měla jen 77 zlotých (460 korun).

Rodina, které se navíc vybily i jejich mobily, se rozhodla zkusit štěstí a vydat se na cestu. Baterie však přestala dobíjet a elektronika začala jednotlivé světla odpojovat. Auta si všimli policisté a odtáhli jej na odstavnou plochu.

Na té smůlou pronásledovaná rodina zůstala dva dny. Projíždějící auta sice zastavovala, když si všimla auta označeného výstražnými trojúhelníky a s cedulí „SOS Česká republika“ na střeše, když se však řidiči dozvěděli, že rodina nemá peníze na odvoz, jela dál. „A tak jen sedíte, brečíte a čumíte z okna,“ popisuje zoufalou situaci Eva.

Nakonec jeden polský řidič dodávky přivezl k místu policii a odtahovou službu a vzal je do nejbližšího hotelu. Tam jim poskytli jídlo a ubytování zdarma. Zavolali babičce, ať jim pošle peníze. Ta však byla o berlích a tak je dala matce Evy.

Ta se po cestě u německo-polských hranic ztratila v Německu. Nakonec do Polska dorazila. Rodina však nemusela platit za odtahovou službu. Navštívil ji cizí muž, který jim řekl, že „dobrá duše“ opravila za tři tisíce auto. Rodina se tak mohla vrátit do Česka.

Ta by navzdory hrozivému zážitku se do Polska ráda vrátila. Neví však, zda na to našetří. Oba manželé jsou totiž ještě z mládí velmi zadlužení a nemají příliš peněz na jejich splácení. Manžel Jan, který vyrůstal v dětském domově, pracuje jako kalič ve strojírenské firmě, zatímco Eva je v invalidním důchodu. Na život celé rodině zbývá měsíčně jen zhruba dvanáct tisíc korun, poukazuje server iDNES.cz.

Jejich příběh vzbudil pozornost na sociálních sítích. Řada diskutujících tvrdí, že je nezodpovědné, aby rodina s dluhy takto riskovala. Další ji sice litovali, přesto jim celý příběh přišel velmi vtipný.

Našli se ale i ti, kteří se rodiny zastali – a to i mezi veřejně známými osobami. Rodiny se zastal např. známý prezident České stomatologické komory, Roman Šmucler. „Jaký smysl má se už několikátý den vysmívat zjevně obyčejným lidem, kteří mají problém splnit svým dětem jednoduchý sen o pár dnech u Baltu? Abychom si všichni připadali jako frajeři, že bychom si uměli zavolat odtahovku? Co ty jejich děti, jak se k nim bude chovat okolí? Možná by server radši mohl zařídit těm dětem dovolenou,“ napsal na svém Facebooku.

Senátor Václav Láska přiznává, že při prvním čtení se mu příběh zdál neuvěřitelný. „Když jsem si to přečetl podrobně, tak já před těmi lidmi smekám. Nejsou v ideální situaci. A přesto chtějí splnit přání svým dětem. A neřeší to alibisticky tak, že by si půjčili a vyrazili pohodlně s cestovkou. Ne. Prostě v rámci svým možností se to pokusí realizovat. Klobouk dolů,“ napsal senátor na svém Facebooku. „Kdybyste je někdo je znal, či měl na ně kontakt. Já bych jim rád na příští dovolenou přispěl,“ dodal.