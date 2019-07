Kosovský premiér Haradinaj dorazil před haagský tribunál, výslech byl fiaskem

"Dnes jsem se přihlásil jako podezřelý a splnil jsem zákonnou povinnost na základě předvolání zvláštní prokuratury. Od právníků jsem dostal radu, abych vůbec neodpovídal na otázky. Tímto jsem splnil svou povinnost vůči soudu. Další povinnosti nemám," řekl Haradinaj při odchodu z budovy.

Dodal, že nemá konkrétní informace o tom, na čem se zakládá jeho soudní případ: "Žádali jsme vysvětlení, ale nedostali jsme ho. Jedná se o mou úlohu v UÇK (Kosovské osvobozenecké armádě), ale to není nic konkrétního." Soud jeho výslech veřejně nekomentoval.

VIDEO: Ramush #Haradinaj, who resigned as Kosovo's Prime Minister last week, arrives at the Kosovo special court in The Hague to be questioned on suspicion of war crimes pic.twitter.com/lEiEbULzOQ