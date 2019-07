Bundeswehr bude silnější. Německo zvýší výdaje na obranu, avizuje nová ministryně

Krampová-Karrenbauerová, která je zároveň předsedkyní vládních křesťanských demokratů, zdůraznila, že spolková republika zůstává pevně ukotvená v transatlantickém spojenectví a v NATO, které je podle ní garantem německé bezpečnosti. "Jsme spolehlivý spojenec, který nese férovou část nákladů," poznamenala s tím, že trvá na růstu nákladů na obranu směrem ke dvěma procentům HDP.

Právě k tomuto cíli se v roce 2014 na summitu ve Walesu zavázaly členské země NATO. Německo je od něj ale s výdaji na úrovni 1,35 procenta HDP výrazně vzdáleno, za což ho nezřídka tvrdě kritizuje americký prezident Donald Trump.

Krampová-Karrenbauerová počítá s tím, že Německo jako mezikrok ke dvouprocentnímu cíli dosáhne v roce 2024 výdajů na obranu ve výši 1,5 procenta HDP, jak už přislíbilo Severoatlantické alianci. Současné rozpočtové plány ministra financí Olaf Scholze (SPD) na takový nárůst ale nestačí. Podle ministryně obrany je však nutný. Považuje ho za minimální krok.

Šéfka CDU dnes také uvedla, že chce rozvíjet i evropskou obranou spolupráci a finance v resortu investovat rychleji a lépe. Zdůraznila dále, že v německé armádě není žádné místo pro pravicový extremismus.

VIDEO: Unmittelbar nach ihrer Vereidigung als Bundesministerin der Verteidigung hat Annegret Kramp-Karrenbauer ihre erste Regierungserklärung abgegeben. https://t.co/DT4yWGmJQU pic.twitter.com/OxUQOviq2q — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 24, 2019

Krampová-Karrenbauerová má vládní zkušenosti z pouze milionového Sárska na západě Německa, kde stála i v čele regionální vlády, v celoněmeckém kabinetu ale ještě nepůsobila. Vzhledem k tomu, že v poslední době klesala její obliba u veřejnosti, může být vládní úřad příležitostí se zviditelnit. Právě to by podle řady komentátorů potřebovala, pokud chce vážně uvažovat o tom, že CDU v roce 2021 povede do voleb jako kandidátka na kancléřku.

Úřad, který po von der Leyenové přebírá, čelí řadě problémů. Patří mezi ně fakt, že velká část německé vojenské techniky není bojeschopná, nebo to, že ministerstvo platilo velkorysé odměny externím poradcům. Tím se nyní zabývá parlamentní vyšetřovací komise.