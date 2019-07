Holčička (6) zabloudila na pláži v Polsku, došla až do Německa

Šestiletá holčička zabloudila na pláži u města Svinoústí (Świnoujście) na severozápadě Polska, a tak šla, až došla do blízkého Německa, uvedl dnes zpravodajský server Onet. Polští rodiče mezitím nechali po pohřešované dceři vyhlásit pátrání, které zůstávalo hodiny marné - do chvíle, než se do akce zapojila i německá policie, která děvče našla u obce Heringsdorf.