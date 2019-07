Johnson se dočkal gratulací, mezi prvními byli Tusk, Merkelová a Putin

"Drahý Borisi, gratuluji ke jmenování. Těším se, až se setkáme a podrobně projednáme naši spolupráci," napsal Tusk na twitteru, kde zveřejnil také gratulační dopis, který Johnsonovi zaslal. Média Tuskův dopis považují za mimořádně krátký a stručný. Obsahuje jen dvě věty a je prakticky shodný s twitterovým vzkazem. Podle portálu The Guardian to spíše připomíná pokyn, aby se dostavil do Tuskovy pracovny. "Není pochyb o tom, kde je šéfem," poznamenal portál.

Merkelová v dopise, který její mluvčí zveřejnil na twitteru, připomíná, že Německo i Británii pojí svazky hlubokého přátelství a úzkého partnerství. "Jsme spojeni osobními vztahy mezi lidmi, ekonomickými vazbami mezi společnostmi, společnými závazky udržovat mezinárodní pořádek a naším společným evropským dědictvím," uvedla v dopise kancléřka.

Putin v gratulaci Johnsonovi popřál mnoho úspěchů v premiérské funkci a vyjádřil přání rozvinout vzájemné vztahy obou zemí, které poznamenala aféra loňské otravy bývalého ruského špiona Sergeje Skripala v anglickém městě Salisbury. Londýn z nasazení nervové látky obvinil Moskva, která to ale popřela.

"V zájmu našich zemí a lidí by bylo rozvinout vztahy v řadě oblastí," napsal šéf Kremlu novému britskému ministerskému předsedovi.

Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová, která dnes odstoupila, se poprvé od aféry setkala s Putinem letos na konci června na okraj summitu skupiny G20 v japonské Ósace. Po schůzce prohlásila, že normalizace vztahů nebude možná, dokud Moskva neukončí nezodpovědné a destabilizující aktivity.