Conte věří Salvinimu, financování z Ruska se dál vyšetřuje

"V této fázi nemohou žádné faktory snížit důvěru, kterou chovám ke všem členům vlády," řekl Conte zákonodárcům. Zdůraznil, že probíhající vyšetřování nesahá až do pater vlády.

Podle deníku L'Espresso se loni 18. října v moskevském hotelu Metropol setkal s trojicí Rusů Salviniho bývalý mluvčí Gianluca Savoini a další dva Italové. Dojednávali prodej ropy přes prostředníky se slevou šest procent, která měla přes finanční kanál skončit na kontě Ligy. Analytikové z energetického odvětví pro web BuzzFeed úhrn slevy odhadli na 65 milionů dolarů (bezmála 1,5 miliardy Kč).

Podle italského práva není možné, aby politickou stranu financoval zahraniční subjekt. Možnou mezinárodní korupci nyní vyšetřuje milánská prokuratura.

Conte potvrdil, že Savoini byl členem oficiálních italských delegací v Moskvě, jejichž návštěvy v červenci a říjnu 2018 zorganizoval Salvini. Šéf Ligy se zprvu od Savoiniho pokoušel distancovat. Italský premiér ale zdůraznil, že Savoini nezastává žádnou oficiální funkci ve vládě, a dodal, že Liga neurčuje italskou zahraniční politiku.

Savoini nyní předsedá kulturnímu sdružení Lombardie-Rusko, jehož aktivity zpravidla chválí ruská média, která tohoto muže, který se oženil s Ruskou, nazývají Salviniho poradcem. Podle italských médií je Salviniho spojkou v Moskvě. To on uzavřel spojenectví Ligy s Putinovou stranou Jednotné Rusko a od počátku vedl jednání o ruském financování Ligy, které se táhlo nejméně do konce února, tvrdí L'Espresso.

Na otázku, zda se do Senátu dnes osobně dostaví, Salvini odpověděl: "Budu na ministerstvu (vnitra), kde se budu zabývat mafií a imigrací, protože to je činnost, za kterou dostávám plat."

Na kauzu upozornil v únoru italský týdeník L'Espresso a oživila ji zvuková nahrávka z moskevské schůzky, již zveřejnil americký server Buzfeed. Jak L'Espresso, tak Buzzfeed přiznávají, že není jasné, zda byla dohoda uzavřena a jestli Liga nakonec ruské peníze dostala.