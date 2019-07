Protekce? Boris Johnson dal funkci ve vládě i svému bratrovi

"Jo Johnson byl jmenován náměstkem na ministerstvu obchodu, energetiky a průmyslové strategie a na ministerstvu školství," uvedl krátce před půlnocí na twitteru úřad britského premiéra a doplnil, že se Jo Johnson bude rovněž účastnit zasedání vlády. Ne všichni náměstci tuto možnost mají.

Jo Johnson @JoJohnsonUK has been appointed Minister of State at the Department for Business, Energy and Industrial Strategy @beisgovuk, and the Department for Education @educationgovuk. He will also attend Cabinet. pic.twitter.com/k3FOSt3MWm