Nevypočitatelný populista? Boris Johnson rozdělí Brity ještě víc, už vypukly protesty

"Změna (od Mayové) k Johnsonovi neznamená jen jinou politiku v některých oblastech. S Johnsonem přišlo do Downing Street to nevypočitatelné, to hlasité, to agresivní, to někdy vylhané. V Johnsonovi odteď království vládne populista," míní web, podle něhož nový premiér okamžitě důležité posty ve vládě obsadil zastánci tvrdé linie, pokud jde o brexit.

"Někteří mají za to, že Johnson bude v úřadu vystupovat pragmatičtěji a umírní se, co se týče brexitu," píše Spiegel Online, který je ale přesvědčen o tom, že by se v takovém případě nový premiér dostal pod velký tlak svých radikalizovaných příznivců v Konzervativní straně, kteří ho zvolili právě proto, jak tvrdě vystupuje.

"Nebezpečí je velké, a tento den se to znovu ukázalo, že premiér jako Johnson britskou společnost dále rozdělí," míní server, který poukazuje na protesty, které se proti pětapadesátiletému politikovi hned v den jeho jmenování uskutečnily.

Deník Die Welt si všímá toho, jak razantně Johnson změnil kabinet, kde na klíčové posty dosadil "zastánci tvrdého brexitu". Komentátor veřejnoprávní televize ARD v této souvislosti zmiňuje, že už se v Británii mluví o "noci dlouhých nožů" nebo o "letním masakru".

"Vlastně nemůže překvapit, že se Johnson snaží o nový začátek - politiku dosavadní vlády koneckonců kritizoval tak tvrdě, že by bylo téměř možné zapomenout, že je členem stejné strany jako Theresa Mayová," konstatuje komentátor.

List Straubinger Tagblatt zase vyjadřuje přesvědčení, že příští dny a týdny pro Johnsona rozhodně nebudou jednoduché. "I když by ho člověk neměl podceňovat: Pravděpodobnost, že by doba jeho působení na čele vlády mohla být krátká, je relativně vysoká," míní deník, podle něhož by v takovém případě vše směřovalo k předčasným volbám, které by se staly v podstatě druhým referendem o brexitu. "Tím pádem by se Johnsonův nynější úspěch mohl dokonce stát začátkem konce brexitu."