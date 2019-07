Boris Johnson už má na triku skandál. Prozradil, co mu řekla královna

Nejprve na svém twitteru o pozoruhodném faux pas informoval zpravodaj televizního kanálu Euronews Vincent McAviney. "... 'Nevím, proč by tu práci někdo chtěl,' Johnson prohlásil, že mu to řeklo její veličenstvo královna při audienci! Premiér to vyzradil při prohlídce Downing Street 10 a zaměstnanci ho pokárali s tím, že by neměl mluvit tak nahlas," napsal McAviney.

Podobný trapas se přihodil také někdejšímu premiérovi Davidu Cameronovi. Ten byl v roce 2014 v New Yorku na obchodní konferenci natočen, jak se při soukromém rozhovoru s miliardářem a mediálním magnátem Michaelem Bloombergem chlubil, že panovnice "předla" do telefonu, když jí informoval, že Skotsko v referendu hlasovalo pro setrvání ve Spojeném království.

Expremiér byl natočen v chodbě při cestě ze schůzky a neuvědomil si, že jeho rozhovor zaznamenal mikrofon kamery. Na záznamu je slyšet, jak Cameron říká "Pokud jste předsedou vlády Spojeného království, tak definicí úlevy je, když zavoláte jejímu veličenstvu královně a řeknete jí 'Je to v pořádku, je to v pořádku'. To bylo něco. To byla úleva. Předla do telefonu.. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo měl takhle na krajíčku...(byla) vděčná," prohlásil expremiér. Cameron po zveřejnění záznamu prohlásil, že se cítí velmi trapně a že královně se omluvil.