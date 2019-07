Hádka kvůli brexitu. Brusel nenechal výroky Borise Johnsona jen tak

Pozice unijní strany se podle mluvčí nemění ani v otázce takzvané irské pojistky z "rozvodové smlouvy", kterou Johnson ve středu jednoznačně odmítl jako nedemokratickou hned ve svém prvním veřejném vystoupení ve funkci před premiérským sídlem na Downing Street číslo 10.

"Očekáváme, že Spojené království dostojí svému závazku vyhnout se standardní hranici a zároveň zajistit udržení Irska na (unijním) vnitřním trhu," poznamenala.

Připomněla také, že ačkoli EU si případný britský odchod bez dohody nepřeje, připravuje se na takovou situaci už řadu měsíců. Očekávaný negativní dopad podobného vývoje by byl podle ní proporčně větší pro Británii než pro ostatních 27 zemí Evropské unie. Mluvčí uvedla, že předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker by měl s Johnsonem hovořit "velmi brzy", přesný termín pravděpodobného telefonátu však podle ní ještě nebyl potvrzen.

Britain was once thought of in the image of the Greatest Empire in the World.



We watched their government roll over, allowing itself to be polluted by weak men who submitted to horrible leftist ideology. @BorisJohnson’s cabinet picks represent a turning point...🇬🇧#BREXIT