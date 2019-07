MAAE hledá po smrti Amana nového šéfa, dočasně ji povede rumunský diplomat

"Rada guvernérů se rozhodla jmenovat pana Cornela Ferutsu úřadujícím generálním tajemníkem, dokud se úřadu neujme nový generální tajemník," uvedla dnes MAAE v prohlášení.

Rozhovory o tom, kdo bude novým šéfem MAAE budou zřejmě náročné, vzhledem k současnému politickému kontextu. Generální tajemník MAAE je jmenován 35člennou radou na čtyři roky. Schválit ho musí ještě Generální konference. Její každoroční zasedání se letos uskuteční 16.-20. září. Do kdy by měl být zvolen Amanův nástupce, MAAE neuvedla.

MAAE přišla o svého šéfa v době zvýšeného napětí kolem íránského jaderného programu. Spojené státy se loni rozhodly odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a zavést proti Teheránu nové sankce.

Cornel Feruta has been designated as IAEA’s acting Director General by the Board of Governors today in Vienna, until a Director General assumes office. https://t.co/hppIvAHsdb pic.twitter.com/3OHWnOixqo