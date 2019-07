Boris Johnson jde do konfliktu s EU. Média spekulují o volbách

"Johnson zvyšuje tlak na Evropu," hlásí na titulní straně deník The Daily Telegraph. List i zase uvádí, že nový britský premiér po ohlášení svých hlavních linií ohledně brexitu směřuje ke střetu s Bruselem, podle bulvárního Daily Mail pak mezi "Borisem a Bruselem" vypukla válka.

"Místo toho, aby zmírnil svou rétoriku před novými rozhovory s Bruselem, Johnson vystupňoval varování, že Británie by 31. října (z Evropské unie) odešla i bez dohody, a slíbil 'raketově nakopnout' přípravy na nespořádaný odchod," shrnuje čtvrteční Johnsonův projev v britském parlamentu deník Financial Times (FT). List připomíná reakci unijního brexitového vyjednávače Michela Barniera, který ve sdělení adresovaném diplomatům "sedmadvacítky" varoval před zvýšenou pravděpodobností brexitu bez dohody.

O té hovoří i americká agentura Bloomberg. "Pokud ani jedna strana neustoupí, Británie bude směřovat k vypadnutí z EU v termínu pro odchod na konci října bez jakékoli dohody zaručující hladký přeshraniční obchod a pořádek na trzích. To by mohlo vyvolat prostoje v přístavech, nedostatek klíčových produktů včetně léčiv, potíže s transakcemi všeho druhu a recesi," uvádí ve svém článku.

Podle Bloomberg začíná být po Johnsonově nástupu do premiérské funkce jasné, že jeho prvotním plánem je uzavřít novou brexitovou dohodu a následně vyvolat předčasné volby. Na ty ale může dojít i před odchodem z EU, pakliže snaha vyjednat změny v "rozvodové" smlouvě selže a patovou situaci v britském parlamentu se nepodaří prolomit.

S těmito dvěma scénáři pracuje ve své analýze i FT, přičemž realizaci Johnsonova "plánu A" nevidí jako příliš pravděpodobnou. Někteří komentátoři se pak domnívají, že předčasné volby konané už na podzim jsou skutečným cílem nového premiéra. "Johnsonovy dnešní (čtvrteční) kroky se zdály být výhradně o nastavení laťky tak vysoko, aby nová vyjednávání selhala, pak doufat, že parlament zablokuje brexit bez dohody. Ideální podmínky pro brexitové parlamentní volby v září nebo v říjnu. Kampaň už začala," píše například šéf politického zpravodajství bulvárního listu The Sun Tom Newton Dunn.

👇It isn’t nonsense. I agree. The Johnson play today seemed to be all about setting the bar high enough for the renegotiation to fail, and then hope Parliament blocks No Deal. The perfect conditions for a Brexit general election in Sept/Oct. The campaign has already started. https://t.co/o6sKj0EIze