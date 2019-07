Irsko je nasupené. Výroky Borise Johnsona "rozhodně nepomohly", prohlásil ministr

"Zdá se, že (Johnson) učinil úmyslné rozhodnutí nasměrovat Británii na kolizní kurz s Evropskou unií a s Irskem ohledně brexitových vyjednávání," citovala z Coveneyho komentáře agentura Reuters. "Výroky britského premiéra včera (ve čtvrtek) v Dolní sněmovně tomuto procesu rozhodně nepomohly," uvedl dále ministr.

Good meeting with new Secretary of State for Northern Ireland @JulianSmithUK. I stressed the need to get Stormont back up and running and the importance of the Irish & British governments working together as co-guarantors of the Good Friday Agreement.🇮🇪 🇬🇧 pic.twitter.com/wUwkw2BEll