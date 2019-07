Merkelová pozvala Johnsona do Berlína, tajemník mu mezitím poslal řízný vzkaz

"Pogratulovala mu k novému úřadu a popřála mnoho úspěchů s těžkou odpovědností, která před ním stojí," uvedla Demmerová o kancléřčině rozhovoru s Johnsonem.

Chancellor #Merkel spoke to the new UK Prime Minister Boris #Johnson on the telephone today; they discussed #Brexit as well as bilateral relations. The Chancellor invited the Prime Minister to come to Berlin for his first visit in the near future. @10DowningStreet pic.twitter.com/TdW1NUDKSb