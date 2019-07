Napětí v Severním Irsku narůstá, policie se stala terčem útoku

Incident se stal ve městě Craigavon, kterým okolo půlnoci otřásla rána. Krátce poté jistý deník z Belfastu kontaktovat policii s tím, že noviny obdržely telefonát, ve kterém se volající přihlásil k nezdařenému útoku na policejní hlídku. Policie na místě skutečně nalezla blíže neupřesněné zařízení, které označila za funkční. Výše zmíněný volající tvrdil, že předmět na policii vypálil, ale netrefil se.

Již v červnu v severoirském Belfastu objevila pod vozem jednoho z policistů nastraženou bombu, kterou tam podle všeho umístili radikální nacionalisté. Výbušné zařízení se policii podařilo včas zneškodnit, zranění nikdo neutrpěl.

Sektářské násilí mezi převážně katolickými separatisty, kteří usilovali o sjednocení Severního Irska s Irskou republikou, a převážně protestantskými unionisty, kteří podporovali setrvání Severního Irska ve svazku Spojeného království, ukončila po desítkách let v roce 1998 takzvaná Velkopáteční mírová dohoda. Některé menší skupiny separatistů ji ale odmítají dodržovat a za cíl svých sporadických útoků si často vybírají právě policisty.

A viable device has been found during a security alert in #Craigavon. Police say they believe it was an attempt by dissident republicans to murder police officers.